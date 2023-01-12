Соледар, ДНР, 12 января, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Власти Великобритании осведомлены о гибели британского гражданина в Соледаре, сообщает 12 января телеканал Sky News.

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Официальный представитель министрества иностранных дел и по делам Содружества заявил, что им известно о смерти англичанина. По словам чиновника, Лондон поддерживает связь с властными структурами киевского режима.

Представитель Форин Офис ещё раз повторил, что власти поддерживают семьи двух британцев, пропавших без вести.

Напомним, что 48-летний Эндрю Бэгшоу и 28-летний Кристофер Пери пропали после 6 января, когда они отправились из Краматорска в Соледар якобы с гуманитарной миссией. 11 января пресс-служба руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщила о гибели одного из англичан. Кто именно из британских граждан погиб и каковы обстоятельства его смерти, пока не известно.