Вашингтон, 12 января, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Возросшую активность военных судов Китая вокруг Тайваня прокомментировал глава Пентагона Ллойд Остин 11 января на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и минобороны США и Японии в формате «2+2».

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

Как пояснил Ллойд Остин, в США отметили возрастание активности военных судов армии Китая вокруг Тайваня. В Пентагоне, по словам Остина, считают, что движение военных судов указывает на попытку установить новую норму.

При этом шеф Пентагона усомнился в том, что активность военных судов Китая говорит о неизбежности вторжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об учениях Вооружённых сил Китая возле острова Тайвань.