Сухум, 12 января, 2023, 03:38 — ИА Регнум. График веерных отключений электроэнергии начал действовать на территории Абхазии. Об этом сообщила 11 января пресс-служба республиканского унитарного предприятия (РУП) «Черноморэнерго».

Флаг Абхазии

Веерные отключения на территории Абхазии были введены в связи с дефицитом мощности и для обеспечения стабильности в энергосистеме на фоне возрастания потребления энергии в зимний период. По данным РУП «Черноморэнерго», потребление электроэнергии возросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

Уточняется, что свет будет отключаться в соответствии с графиком, четыре раза в сутки, продолжительность каждого отключения составит один час. При этом подстанции, запитанные от Ингурской ГЭС, будут отключать дважды в сутки на два часа. Именно с этих подстанций и начались в 01:00 мск первые отключения электроэнергии.

Стоит отметить, что временные ограничения на подачу электроэнергии были введены в Абхазии 10 января. Отключения производились без определённого графика. Решение о введении графика было принято с учётом требований жителей страны.