Москва, 12 января, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Росавиация оказала помощь летящим в США самолётам после сбоя в американской системе управления полётами, сообщает пресс-служба ведомства.

Rosendahl Самолёт в небе

«Сегодня в период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США, руководствуясь принципами международной взаимопомощи, Главный центр Единой системы организации воздушного движения и Региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с Районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», — отмечается в заявлении Росавиации.

Российская сторона обслужила транзитные рейсы, летевшие в Северную Америку с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии в США и Канаду, через диспетчерский центр Анкоридж и находившиеся в момент сбоя системы в воздухе.

Напомним, что 10 и 11 января в США произошло беспрецедентное нарушение работы системы управления гражданской авиации, вызвавшее массовую отмену и задержку рейсов.