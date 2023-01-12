Анкара, 12 января, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Конфликт между Россией и Киевом должен быть прекращен, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с главой минобороны киевского режима Алексеем Резниковым, 11 января сообщило на своем сайте турецкое военное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Акар подчеркнул, что отказ от боевых действий предотвратит новые жертвы и стабилизирует ситуацию в регионе. Он утверждает, что Турция продолжит участвовать в обеспечении мира и предоставлении гуманитарной помощи.

Участники беседы также обсудили четырехстороннее соглашение о вывозе зерна с украинской территории. Они отметили, что указанная инициатива якобы помогла отправить в нуждающиеся страны примерно 17 млн тонн продовольствия.

Главы ведомств заявили, что надеются на то, что процесс транспортировки не будет прерываться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Foreign Policy со ссылкой на источники в США и ЕС написало о том, что Турция с конца ноября поставляла киевскому режиму кассетные боеприпасы американского образца, которые использует артиллерия ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить достоверность указанной информации.

11 января турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что Анкара готова стать посредником для открытия гуманитарного коридора между Россией и Украиной.