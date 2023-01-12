Москва, 12 января, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Аномальные морозы ожидаются в нескольких регионах России в ближайшие несколько дней. Об этом 12 января рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Иван Шилов ИА REGNUM Морозы

По словам метеоролога, аномально холодная погода ожидается в Якутии, где в отдельных районах температура воздуха опустится до — 58… — 63 градусов 13 и 14 января. В северных районах Иркутской области в период с 12 до 14 января ожидается понижение температуры до — 58 градусов.

Температура ниже климатической нормы на девять градусов прогнозируется в Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях. В первых двух регионах ожидается — 26… — 30 градусов, а в Саратовской области столбик термометра опустится до — 22 градусов. В нескольких районах Красноярского края с 12 по 14 января будут наблюдаться сильные морозы — 52… — 54 градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ГУ МЧС России по Волгоградской области предупредило о приближении аномально сильных морозов ниже температурной нормы на 10–15 градусов.