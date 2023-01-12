Белград, 12 января, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и первый вице-премьер Сербии Ивица Дачич 11 января в интервью сербскому телеканалу RTV заявил, что Белград не намерен присоединяться к антироссийским санкциям.

mfa.gov.rs Ивица Дачич

Дачич подчеркнул, что решение, принятое сербскими властями сразу после начала СВО, не будет изменено. По словам министра, не участие Сербии в санкциях против России отвечает её национальным интересам.

Дачич отметил, что, несмотря на подъём отношений Сербии и США, Белград не пойдёт навстречу требованиям Вашингтона об участии в антироссийских санкциях.

Напомним, что против введения антироссийских санкций неоднократно высказывался президент Сербии Александр Вучич.