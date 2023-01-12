В США прошли массовые аресты торговцев оружием и наркотиками
Американские правоохранители задержали больше сотни особо опасных преступников
Нью-Йорк, США, 12 января, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Федеральные правоохранительные органы США провели массовые аресты особо опасных преступников, сообщает 12 января Associated Press.
Облавы и задержания были проведены на территориях трёх штатов. Было арестовано в общей сложности более 100 человек. Их подозревают в торговле оружием и наркотиками.
На юге штата Джорджия было задержано сразу 76 наркоторговцев. Для их ареста ФБР перебросило группы спецназа из Флориды и Южной Каролины, так в Джорджии не хватило сил для такой масштабной операции.
У преступников было изъято значительное количество наркотиков и 43 единицы огнестрельного оружия, в том числе несколько автоматов. Примечательно, что среди арестованных оказался надзиратель местной тюрьмы.
В Западной Виргинии правоохранители арестовали 34 наркоторговца, принадлежащих к двум крупным преступным группировкам.
В Нью-Йоркском районе Бруклин в результате спецоперации были задержано четверо торговцев оружием, у которых изъяли более 50 пистолетов.
Напомним, что начиная с 2020 года в США резко возросло количество насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия.