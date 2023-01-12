Нью-Йорк, США, 12 января, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Федеральные правоохранительные органы США провели массовые аресты особо опасных преступников, сообщает 12 января Associated Press.

Цитата из к/ф «Патруль». Реж. Дэвид Эйер. 2012. США Полицейский

Облавы и задержания были проведены на территориях трёх штатов. Было арестовано в общей сложности более 100 человек. Их подозревают в торговле оружием и наркотиками.

На юге штата Джорджия было задержано сразу 76 наркоторговцев. Для их ареста ФБР перебросило группы спецназа из Флориды и Южной Каролины, так в Джорджии не хватило сил для такой масштабной операции.

У преступников было изъято значительное количество наркотиков и 43 единицы огнестрельного оружия, в том числе несколько автоматов. Примечательно, что среди арестованных оказался надзиратель местной тюрьмы.

В Западной Виргинии правоохранители арестовали 34 наркоторговца, принадлежащих к двум крупным преступным группировкам.

В Нью-Йоркском районе Бруклин в результате спецоперации были задержано четверо торговцев оружием, у которых изъяли более 50 пистолетов.

Напомним, что начиная с 2020 года в США резко возросло количество насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия.