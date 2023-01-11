Соледар, ДНР, 12 января, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Заявления украинских СМИ об открытии гуманитарного коридора, якобы открытого в районе Соледара для спасения попавших в окружение солдат, назвал «дешёвым спектаклем» врио главы ДНР Денис Пушилин 12 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Информация об открытии гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Турции появилась в украинских СМИ после встречи российского и украинского омбудсменов Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца в Анкаре.

Комментируя сообщения о «зелёном коридоре», предназначенном для спасения военнослужащих, попавших в окружение под Соледаром, Пушилин назвал их «дешёвым спектаклем» и провёл параллель с операцией советских войск по ликвидации котла под Сталинградом в время Великой Отечественной войны.

«Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», — написал врио главы ДНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врио главы ДНР Пушилин прокомментировал отсутствие реакции украинских СМИ на взятие Соледара российскими военными.