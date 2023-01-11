Вашингтон, 12 января, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Тысячи рейсов гражданских самолётов в США были отменены или отложены после того, как государственная компьютерная сеть, обеспечивающая безопасность полётов, вышла из строя, сообщает 12 января Associated Press.

Дарья Драй ИА REGNUM Бумажный самолётик на асфальте

Система под названием NOTAM вышла из строя поздно вечером 10 января и не была исправлена ​​к полудню следующего дня, в результате чего в аэропортах страны воцарился полный хаос. Было отменено более 1200 рейсов и более 8500 были задержаны на земле. Так, в аэропортах Чикаго, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Атланты было задержано от 30% до 40% рейсов.

Министр транспорта США Питер Буттиджич на пресс-конференции назвал случившееся «системной проблемой». Он признал, что последствия сбоя будут ощущаться пассажирами ещё некоторое время.

Белый дом заявил, что пока нет никаких доказательств того, что отключение системы было вызвано кибератакой. Президент Джо Байден поручил провести расследования случившегося.

Авиационные специалисты США не могли припомнить отключения такого масштаба, вызванного технологическим сбоем. Некоторые сравнили его по последствиям с закрытием воздушного пространства по всей стране после терактов 11 сентября 2001 года.