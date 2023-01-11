Вашингтон, 12 января, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Продолжение специальной военного операции России на срок от 6 до 12 месяцев вызовет угрозу для цепочек поставок в обороно-промышленном комплексе США, 11 января написал в своем микроблоге министр американских военно-морских сил Карлос дель Торо.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

Он призвал компании, занимающиеся выпуском вооружений, наращивать вложения в рабочую силу и направлять инвестиции в основной капитал с целью увеличения объемов производства. По его мнению, именно такие действия позволят избежать проблем в будущем.

Дель Торо не стал давать оценку тому, когда эти меры дадут эффект. Он добавил, что все будет зависеть «от конкретного вида продукции».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября бывший глава МИД Израиля Шломо Бен-Ами написал о том, что самую большую выгоду от боевых действий между ВСУ и ВС РФ получает военно-промышленный комплекс США.

В начале октября журнал The National Interest опубликовал статью о том, что Пентагон предложил усилить меры по наращиванию производства оружейных систем в американской военной промышленности в случае затяжного конфликта России и киевского режима.