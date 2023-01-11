Горловка, ДНР, 12 января, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Мирный житель Горловки, получивший ранения в результате обстрела города киевскими боевиками, скончался в больнице. Об этом 11 января сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Как уточнил глава города, мирный житель Горловки 1955 года рождения скончался в больнице от травм, несовместимых с жизнью. Приходько отметил, что медики до последнего боролись за жизнь горловчанина.

Мужчина получил ранения в ходе обстрела Горловки ВСУ утром 11 января. Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, ВСУ нанесли по городу два удара за 15 минут из артиллерии калибра 155 мм. Всего киевские боевики выпустили 14 снарядов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ранении мирного жителя Макаровки в результате обстрела города киевскими боевиками.