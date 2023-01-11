Вашингтон, 12 января, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Первая леди США Джилл Байден подверглась двум хирургическим операциям по удалению раковых опухолей, сообщает 12 января Associated Press.

whitehouse.gov Джилл Байден

Хирурги удалили раковое образование над правым глазом и одно на груди, в то время как третье поражение на левом веке исследуется.

Кевин О’Коннор, врач президента Джо Байдена, сказал, что обследования показали, что пораженный участок кожи над правым глазом первой леди и новообразование на груди являются базально-клеточной карциномой. Пораженый участок на левом веке был полностью иссечен с краями и отправлен на стандартное микроскопическое исследование.

Базально-клеточная карцинома является наиболее излечимой формой рака кожи. Это медленно растущий рак, который обычно ограничен поверхностью кожи — врачи почти всегда могут удалить его целиком с помощью неглубокого разреза — и редко вызывает серьезные осложнения или становится опасным для жизни.

Байдены провели весь день в Национальном военно-медицинском центре в штате Мэриленд, где 71-летняя супруга президента прошла запланированную амбулаторную хирургическую операцию. Джо Байден пробыл в госпитале в общей сложности девять часов и вернулся в Белый дом один. Ожидается, что супруга вскоре присоединится к нему.

Напомним, что Джо и Джилл Байдены находятся в браке с 1977 года.