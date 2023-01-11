Будапешт, 12 января, 2023, 01:54 — ИА Регнум. НАТО не должна становиться одной из сторон конфликта на Украине, а Европе следует подумать о своём выживании. такое заявление сделала президент Венгрии Каталин Новак 11 января в ходе своего выступления на встрече с иностранными послами в Будапеште, сообщает агентство MTI.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Лидер Венгрии напомнила, что конфликт на Украине продолжается уже около года и в вопросах, касающихся ситуации вокруг Киева, следует исходить только из прагматичных соображений и думать о выживании Европы. Касательно возможного участия Североатлантического альянса в конфликте Новак указала, что организации следует оставаться в стороне от конфликта и не втягиваться в него, «не позволяя эмоциям взять верх».

Обращаясь к иностранным послам, Новак пояснила, что Венгрия уважает решения других стран и в ответ рассчитывает на уважение и понимание своих решений.

«В разных культурах по-разному принимаются разные решения, но Венгрия их уважает. В ответ она ожидает того же — уважения к ее культуре и ее решениям со стороны других», — подчеркнула президент Венгрии.

Стоит отметить, что Венгрия, осудив действия России, отказалась от предоставления военной помощи Киеву, в отличие от других стран НАТО. Власти Венгрии неоднократно призывали к мирному урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путём, но при этом содействуют украинским беженцам и посылают Киеву гуманитарную помощь.