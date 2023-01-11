Вашингтон, 12 января, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Действующая администрация США и американская пресса действуют с использованием двойных стандартах в ситуации с обнаружением секретных документов в бывшем офисе главы Белого дома Джо Байдена, передает телеканал Fox News со ссылкой на заявление бывшего вице-президента страны Майкла Пенса.

Gage Skidmore Майк Пенс

Политик отметил, что Байден покинул должность вице-президента (после президентства Барака Обамы), присвоив себе засекреченные документы. По словам Пенса, это можно считать даже не двойными стандартами, а полным отсутствием любых стандартов.

Бывший вице-президент также напомнил, что ранее в поместье экс-главы Белого дома Дональда Трампа был совершен обыск и также были найдены секретные документы. Пенс назвал этот шаг «излишней мерой», поскольку существует «негласное правило, о котором забыли».

Кроме того, он подчеркнул, что те события теперь ударили и по Байдену, который «пожинает плоды» нападок на Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Джо Байден заявил, что был крайне удивлен факту обнаружения секретных документов в его офисе. Глава Белого дома США заверил, что не знает о том, какие данные содержатся в найденных папках.