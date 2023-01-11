Вашингтон, 12 января, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Морозная погода, установившаяся в зоне специальной военной операции России, вызвала ряд проблем для войск, которые участвуют в конфликте, 11 января написало агентство Bloomberg со ссылкой на военных экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Так, похолодание привело к тому, что стали замерзать батареи для беспилотных летательных аппаратов и радиостанций, которые требуют более частой перезарядки. Это затрудняет работу разведки и артиллерии.

В публикации отмечается, что якобы именно эта ситуация мешает началу наступления войск, несмотря на то, что почва промерзла так, что по ней сможет двигаться тяжелая техника. Кроме того, агентство привело мнение сотрудника аналитического центра Royal United Services Institute, бывшего офицера британской пехоты Эда Арнольда.

По его словам, «человеческий фактор представляет гораздо большую важность, чем транспортные средства». Арнольд отмечает, что мороз «может подавлять и моральный дух, и мобильность, и логистику».

Эксперт подчеркивает, что продвижение пеших отрядов при таком холоде сильно затрудняется, поскольку военнослужащие расходуют больше калорий, на восполнение которых требуется усиленное питание. Вместе с тем Арнольд считает, что низкие температуры способствуют снабжению передовых позиций благодаря улучшению логистики при замерзшей почве.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что ВСУ могут использовать морозную погоду в зоне спецоперации и провести рейды у Соледара и Артёмовска на колесной технике, которую Киев получил от Запада.