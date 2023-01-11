Штат Калифорния, США, 12 января, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Немецкая супермодель, актриса и одна из красивейший женщин планеты 90-х годов Татьяна Патитц скончалась в возрасте 56 лет в американском штате Калифорния. Об этом 11 января сообщило агентство DPA.

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О смерти супермодели объявило её модельное агентство в Нью-Йорке. Уточняется, что Патитц скончалась утром 11 января в Малибу, где она проживала после завершения карьеры супермодели.

Как рассказала изданию Insider Корин Николас, агент супермодели, причиной смерти Патитц стал рак молочной железы. Также агент добавила, что у супермодели остался сын.

Татьяна Патитц родилась в Гамбурге, но уже в детстве переехала в Швейцарию, где в возрасте 17 лет сделала первые шаги в качестве модели. Патитц была звездой мировых подиумов в 1980-90-х годах и входила в «большую шестёрку» так называемых «изначальных супермоделей», наряду с такими признанными красавицами, как Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер и Кристи Тарлингтон.

В 1990-е годы Патитц снялась в нескольких фильмах и телесериалах, а также в видеоклипах Джорджа Майкла, Duran Duran и Korn.