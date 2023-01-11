Самара, 12 января, 2023, 01:29 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн («Единая Россия») высказался о возможности создания мемориала погибшим в Макеевке бойцам. Об этом он заявил 11 января в своём тг-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Хинштейн посетил в военном госпитале Самары раненых солдат, доставленных из Макеевки. Он отметил, что почти никто из бойцов не просил за себя, а выражали беспокойство за своих однополчан, находящихся в зоне СВО.

Депутат особо подчеркнул, что раненые как можно скорее хотят вернуться в строй, чтобы отомстить за погибших товарищей.

Несколько раненых предложили создать мемориал погибшим в новогоднюю ночь в Макеевке. Хинштейн написал, что эту идею обязательно надо «проработать».

Напомним, что в ночь на 1 января боевики ВСУ нанесли удар американскими ракетами HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военнослужащие, в результате чего погибло 89 человек.