Москва, 12 января, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем работника прокуратуры России сотрудников и ветеранов ведомства, 12 января сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил важность их деятельности для укрепления законности и соблюдения правопорядка в стране. Путин напомнил, что в 2022 году исполнилось 300 лет с момента учреждения российской прокуратуры.

Президент пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства здоровья и успехов. Российский лидер также добавил, что граждане страны должны чувствовать, что они находятся под защитой закона.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в филиале в Санкт-Петербурге была открыта выставка, посвященная 300-летию прокуратуры России. Она разместилась в филиале Центральной военно-морской библиотеки (ЦВМБ) в здании Адмиралтейства.

28 декабря Владимир Путин подписал закон о запрете работать в органах прокуратуры лицам, которые были признаны в РФ иностранными агентами.