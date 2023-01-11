Киев, 12 января, 2023, 01:24 — ИА Регнум. МИД Украины высказал недовольство приговором, который российский суд вынес боевикам организации «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 11 января пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Каждый из пяти осуждённых жителей Крыма был признан виновным в организации террористической ячейки, участии в её деятельности и в приготовлении к насильственному захвату власти. Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил всех террористов к 13 годам лишения свободы.

Украинский МИД назвал осуждённых исламистов «политическими заключёнными» и обвинил России в нарушении всех мыслимых прав боевиков.

Киев потребовал от западных стран продолжить политико-дипломатическое давление на Россию до тех пор, пока все осуждённые экстремисты не выйдут на свободу. Кроме того, украинский МИД призвал Запад ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц, ответственных за «репрессии».

Напомним, что «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признана террористической и экстремистской в ряде стран, в том числе мусульманских. Однако на территориях, подконтрольных киевскому режиму, организация действует совершенно свободно, пользуясь явным покровительством властей.