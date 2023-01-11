Вашингтон, 12 января, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Вторая партия секретных документов была обнаружена помощниками президента США Джозефа Байдена в другом офисе американского лидера. Об этом 11 января сообщает телекомпания NBC.

Michelangelo Carrieri Совершенно секретная информация

Уточняется, что секретные документы, предположительно, связанные с действующим главой Белого дома, были найдены в месте «за пределами офиса в Вашингтоне, в котором Байден работал после ухода из администрации Барака Обамы». Когда именно были найдены новые секретные бумаги, не уточняется.

В телекомпании отметили, что новая партия документов гораздо меньше по объёму, чем найденная в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена. При этом точное количество документов не указывается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Конгрессе США инициировали расследование после обнаружения в офисе Джо Байдена секретных материалов.