Киев, 12 января, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Грузовики с мостами из Норвегии прибыли на территорию, контролируемую киевским режимом, сообщает 11 января пресс-служба украинского правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

Решение о передаче Управлением государственных дорог Норвегии 10 мостов общей стоимостью 30 млн норвежских крон (около $3 млн) Украине было принято в декабре прошлого года.

Норвежские мосты являются временными конструкциями, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств — грузовиков, карет скорой помощи, пожарных машин, ремонтных автомобилей.

Напомним, что Норвегия стала третьей страной, передавшей Киеву помощь по восстановлению дорожной инфраструктуры. Уже были получены временные мосты от Чехии и Франции. Вскоре Киев ожидает поставок мостов из Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.