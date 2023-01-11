Сан-Франциско, США, 12 января, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Возможность продажи имён пользователей с онлайн-аукционов с целью увеличения доходов рассматривает компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью. Об этом 11 января сообщила газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Уточняется, что как минимум два источника сообщили изданию, что инженеры компании Twitter обсуждали возможность проведения онлайн-аукционов, где на продажу будут выставлены имена пользователей, которые следуют за знаком @ и употребляются в социальной сети.

Предполагается, что в Twitter рассматривали продажу популярных наборов символов и цифр, которые используются в качестве имён пользователей в Twitter, как дополнительный источник дохода компании. При этом доподлинно не известно, будет ли руководство социальной сети запускать и развивать этот проект и какие имена пользователей будут затронуты в случае его реализации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что хакеры выложили в сеть данные о 235 млн учётных записей пользователей Twitter, в том числе адреса электронной почты.