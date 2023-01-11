Киев, 12 января, 2023, 00:14 — ИА Регнум. В Европу с 24 февраля 2022 года прибыло почти 8 миллионов беженцев с Украины, сообщает 11 января Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Mstyslav Chernov Беженцы

Всего страны Европы приняли 7 967 409 украинских беженцев. За последнюю неделю их число увеличилось на 52 122 человека.

На первом месте по количеству принятых беженцев находится Россия — 2 852 395. Затем следуют Польша — 1 563 386, Германия — 1 021 667, Чехия — 478 614, Италия — 167 925, Испания — 161 012, Великобритания - 154 600, Болгария - 150 510, Франция - 118 994, Румыния - 106 786, Словакия - 105 732, Молдавия - 102 016. Каждая из всех остальных европейский стран приняла меньше 100 тысяч беженцев.

Сообщается, что национальными программами поддержки беженцев пользуются 4 926 369 человек.

Всего с начала специальной военной операции с Украины выехало 17 408 643 человека. Из них 9 376 677 человек уже вернулись назад.