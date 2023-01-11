Варшава, 11 января, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Смертный приговор подписали своими руками Польше власти этой страны, потребовав репараций у Германии за ущерб, понесенный во Второй мировой войне, 11 января пишет обозреватель Марек Галас в статье для издания NDP.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По оценкам журналиста, размер компенсации может достигнуть $1 трлн, которые Варшава рассчитывает использовать для вывода экономики из стагнации. Однако, как отмечается в публикации, Германия в ответ на такие требования может ввести санкции против Польши.

Автор статьи предположил, что ФРГ способна заблокировать крупный пакет помощи от ЕС для Варшавы. Галас выразил мнение, что Берлин вряд ли пойдет на обсуждение вопроса о компенсации польской стороне.

Он также посетовал на то, что экономика Польши рушится из-за введения санкций против России. По мнению обозревателя, последние заявления Варшавы в адрес Германии еще больше усугубляют экономический кризис в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша потребовала от Германии выплатить ей $1,3 трлн в качестве репараций за урон, нанесенный в годы Второй мировой войны. 4 января польский МИД выразил предположение, что ФРГ не собирается вести переговоры с Варшавой о выплате компенсаций. В ведомстве допустили, что Берлин считает указанный вопрос закрытым.