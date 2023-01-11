Армавир, Краснодарский край, 11 января, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Один человек погиб, семеро пострадали в результате столкновения грузовика и автобуса под Армавиром в Краснодарском крае. Об этом 11 января сообщает администрация Армавира в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в 17:50 мск, на 157-м км трассы Р-217 в районе Армавира. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса с грузовым автомобилем «КАМАЗ». Отмечается, что, согласно предварительной информации, водитель грузовика допустил проезд на запрещающий сигнал светофора и в результате столкнулся с автобусом «ПАЗ», выполнявшим в соответствии с ПДД поворот налево.

В результате ДТП на месте погиб пассажир автобуса, его личность устанавливается, пострадали оба водителя и пять пассажиров, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Уточняется, что водитель автобуса был госпитализирован с травмой позвоночника, водитель грузовика получил ушибы. Среди пострадавших есть ребёнок 2014 года рождения, о состоянии несовершеннолетнего не сообщается.

Также отмечается, что одна из пассажирок впала в кому в результате травмы черепа, однако медикам удалось вернуть её к жизни в результате реанимационных мероприятий.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства, приведшие к смертельной аварии, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с пассажирским автобусом на десятом километре МКАД.