Москва, 11 января, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Поставляемые Западом танки Т-72 или немецкие Leopard превратятся в «ржавый металлолом» вскоре после получения их киевским режимом, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

Он также считает, что эта бронетехника не спасет Киев от продолжающегося распада Украины.

«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну», — полагает зампредседателя Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января власти Финляндии объявили о готовности изучить возможность передачи Киеву танков Leopard в случае, если появятся другие страны, которые решатся поддержать эту инициативу.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским и главой Литвы Гитанасом Науседой, что Варшава собирается передать киевскому режиму роту танков Leopard. Зеленский в свою очередь призвал Запад не жалеть танков для Киева.