Соледар, ДНР, 11 января, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Тело одного из двух пропавших без вести на территории ДНР граждан Великобритании было найдено в Соледаре. Об этом 11 января сообщила пресс-служба руководителя группы «Вагнер» Евгения Пригожина.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

48-летний Эндрю Бегшо (Andrew Bagshaw) и 28-летний Кристофер Перри (Christopher Parry) пропали без вести 6 января. Уточняется, что запрос с просьбой найти двух граждан Британии, пропавших без вести в районе Соледара, поступил 8 января на горячую линию «Спроси Вагнер».

Сегодня, 11 января, тело одного из британцев было найдено в городе Соледаре, при нём были документы на обоих пропавших граждан Великобритании.

Напомним, британцы Перри и Бегшо пропали без вести по дороге из Краматорска в Соледар. Известно, что в пункт назначения они не прибыли, связь с ними была потеряна. Как утверждают британские СМИ, оба британца якобы отправились в зону конфликта в качестве волонтёров в составе неправительственной организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Великобритании оказывает поддержку семьям двух британцев, пропавших без вести под Соледаром.