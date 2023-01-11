Идлиб, Сирия, 11 января, 2023, 23:11 — ИА Регнум. По меньшей мере двое сирийских военных стали жертвами минометного обстрела со стороны террористов в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, сообщил 11 января журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Кроме того, еще двое военных получили ранения. Обстрелу подверглись позиции правительственных сил в районе населенного пункта Басратун. Огонь велся террористами из района Текад.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января Олег Егоров заявил, что в зоне деэскалации в провинции Идлиб боевики готовятся совершить провокации с целью очернить Россию. По его словам, террористы планируют обстреливать места, где располагаются сирийские и российские военнослужащие.