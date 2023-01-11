Анкара, 11 января, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 11 января в интервью телеканалу «Россия 1» сообщила подробности своего общения с украинским омбудсменом.

DvoretskaO Дмитрий Лубинец

По словам Москальковой, в сугубо официальной обстановке Дмитрий Лубинец говорит по-украински, но при неформальном общении он сразу же переходит на русский язык.

Москалькова отметила, что никакого языкового барьера между ними не существует, большинство из членов украинской делегации закончили русские школы и все они прекрасно говорят по-русски.

Напомним, что во время состоявшейся в Анкаре встречи между российским и украинским омбудсменами было достигнуто соглашение об обмене военнопленными.