Киев, 11 января, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Киев ждёт от саммита НАТО, который пройдёт летом в Вильнюсе, поддержки более значительной, чем риторика об «открытых дверях». Такое заявление сделал 11 января глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции во Львове, видеозапись которой политик разместил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Зеленский указал, что Киев рассчитывает на мощные шаги со стороны НАТО, а не просто на риторику об «открытых дверях». Как отметил Зеленский, Украине важно понимать, что её не «кормят обещаниями», так как граждан страны важно мотивировать на дальнейшую борьбу.

При этом Зеленский не стал уточнять, каких конкретно шагов киевский режим ожидает от НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как считают власти Литвы и Польши, вопрос членства Украины в НАТО не снят с повестки дня, несмотря на нарушение её территориальной целостности.