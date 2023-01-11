Лондон, 11 января, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Великобритания и Япония заключили соглашение, предусматривающее возможность размещения воинских контингентов на территории друг друга, сообщает 11 января Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Соглашение, подписанное премьер-министрами Фумио Кисидой и Риши Сунаком, является первым, заключённым Японией в оборонной сфере с европейской страной. Оно даёт возможность странам проводить совместные крупные военные учения и даже размещать свои войска на территории партнёра по соглашению.

Подобное соглашение разрабатывалось на протяжении многих лет и тщательно обсуждалось на прошлогодней встрече Кисиды с тогдашним главой британского правительства Борисом Джонсоном.

Сунак заявил, что соглашение позволит Токио и Лондону стоять «плечом к плечу» и преодолевать «беспрецедентные глобальные вызовы нашего времени».

Две страны укрепляют своё военное сотрудничество на фоне роста военной активности Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что Япония председательствует в «Большой семёрке» и премьер Кисида направился с недельным визитом в Европу и Северную Америку для встреч со всеми руководителями стран — партнёров Токио.