Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов скончался в возрасте 88 лет
Ушёл из жизни первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
Уфа, 11 января, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов ушёл из жизни на 89-м году жизни. Об этом сообщил 11 января глава региона Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов
Муртаза Рахимов
«Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России. Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович», — написал Хабиров.
Причина смерти политика не сообщается.
Рахимов занимал пост президента Башкирии в течение 17 лет, с 1993 по 2010 годы, и пользовался огромным доверием и уважением у жителей региона. В 2010 году первый президент Башкирии досрочно покинул свой пост, занимаемая им должность была упразднена.