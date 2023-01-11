Уфа, 11 января, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов ушёл из жизни на 89-м году жизни. Об этом сообщил 11 января глава региона Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов Муртаза Рахимов

«Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России. Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович», — написал Хабиров.

Причина смерти политика не сообщается.

Рахимов занимал пост президента Башкирии в течение 17 лет, с 1993 по 2010 годы, и пользовался огромным доверием и уважением у жителей региона. В 2010 году первый президент Башкирии досрочно покинул свой пост, занимаемая им должность была упразднена.