Москва, 11 января, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Киевский режим не сможет остановить процесс распада Украины в случае получения от Запада модернизированных танков Т-72 или немецких Leopard, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Кроме того, он считает, что это вооружение вскоре превратится в металлолом.

«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасёт распадающуюся на части искусственную страну», — отметил зампреда Совбеза.

Он напомнил, что Владимир Зеленский провел встречу в городе Львове с президентами Польши и Литвы — Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Медведев сообщил, что на переговорах обсуждалось получение Киевом указанных танков, а также некоего «английского неликвида».

По мнению зампреда, Львов, где состоялся разговор «троих убогих», скоро будет переименован в Лемберг (название города в Австрийской империи, а после в Австро-Венгрии). Медведев подчеркнул, что одним из вопросов встречи стала передача «новым (прежним) хозяевам» западных территорий Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США и ФРГ боятся поставлять киевскому режиму танки Abrams и Leopard 2 из-за боязни уничтожения техники или захвата ее российскими войсками в ходе боев с ВСУ.