Львов, Украина, 11 января, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 11 января в своём тг-канале поблагодарил президента Литвы за обещание передать Украине системы ПВО.

Пресс-служба президента Украина Гитанас Науседа обнимается с Владимиром Зеленским

Во время совместного брифинга во Львове глав Украины, Литвы и Польши Гитанас Науседа заявил о намерении передать Украине стоящие на вооружении литовской армии ракетные комплексы ПВО и зенитные установки.

Зеленский особо подчеркнул важность систем ПВО для защиты украинских объектов от «иранских дронов». Он выразил благодарность Науседе за очередное проявление неизменной и принципиальной поддержки киевского режима, которая, по словам Зеленского, началась еще до 24 февраля 2022 года.

Напомним, что прибалтийские страны оказывают Киеву значительную помощь оружием, боеприпасами, амуницией. Кроме того, на территориях, подконтрольных киевскому режиму, воюют отряды прибалтийских наёмников.