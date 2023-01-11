Армавир, Краснодарский край, 11 января, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Армавирский городской суд признал виновными трёх работников бронетанкового ремонтного завода и их сообщника, которые с апреля 2016 по октябрь 2020 года похищали детали для перепродажи их за границу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Было установлено, что трое работников бронетанкового завода похищали детали к дизельным двигателям. Награбленное прятали в тайнике служебного грузового транспорта. Позже один из них вместе со своим сообщником попытался продать похищенные детали третьим лицам, находящимся за пределами страны. План был сорван, поскольку автомобиль с грузом задержали, а обнаруженные детали на сумму 555 тыс. руб. изъяли. Лишь один из четверых подсудимых признал вину.

Суд вынес обвинительный приговор злоумышленникам. В зависимости от роли и степени вины, им назначено наказание от 2,5 до 4,5 года лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.