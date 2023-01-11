Лондон, 11 января, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Корабль военно-морских сил Великобритании HMS Portland следит за тем, как в Северном море передвигаются фрегат «Адмирал Горшков» и танкер «Кама» Военно-морского флота России. Об этом 11 января сообщает пресс-служба британских ВМС.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фрегат «Адмирал Горшков»

«Portland использует специальный вертолёт Merlin, оснащённым передовыми гидролокаторами, датчиками и торпедами для специальных операций, отслеживает и сообщает о передвижениях российских кораблей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе привели комментарий капитана Portland Эда Мосс-Уорда. Он сказал, что подобные сопровождения — это «рутина» для британских военных моряков.

«Сопровождение российской оперативной группы вместе с силами наших союзников по НАТО продемонстрировало приверженность Великобритании альянсу и поддержанию безопасности на море», — добавил Мосс-Уорд.

Напомним, 11 ноября в Минобороны России сообщили, что фрегат «Адмирал Горшков» завершил учения по противовоздушной обороне в Норвежском море. Стоит также отметить, что на вооружении данного корабля стоит гиперзвуковая ракета «Циркон».