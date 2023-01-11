Киев, 11 января, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Вопрос членства Украины в НАТО не снят с повестки дня, несмотря на то, что её территориальная целостность нарушена. Необходимо продолжать продвигать вопрос принятия Украины в Североатлантический альянс. К такому мнению пришли в ходе визита на Украину 11 января президенты Литвы и Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Результаты переговоров, которые прошли в рамках не объявленного ранее визита на Украину, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа литовскому радио LRT.

«Несмотря на то, что территориальная целостность Украины нарушена и ее необходимо восстановить, вопрос о членстве Украины в НАТО остается на повестке дня», — сказал он.

Напомним, в декабре 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Monde заявил, что возможное вступление Украины в Североатлантический альянс будет воспринято Россией как конфронтационный шаг.