Степанакерт, 11 января, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Жители Нагорного Карабаха больше остальных хотят мира, но он невозможен, если не будут признаны права армян, проживающих в Арцахе. Об этом 11 января заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) президент республики Араик Арутюнян.

Иван Шилов ИА REGNUM Араик Арутюнян

«120 000 арцахцев, живущих в условиях месячной блокады и различных непрекращающихся давлений, полны надежды, что в 21-м веке не может и не должно быть геноцида, что в современном мире человек, его права и свободы выше ценностей, имеющих денежное выражение», — написал Арутюнян.

По его словам, в Нагорном Карабахе верят, что ещё есть цивилизованное человечество, которое не предаёт.

Стоит отметить, что 12 января исполнится ровно месяц со дня, когда активисты из Азербайджана перекрыли Лачинский коридор, соединяющих Нагорный Карабах с Арменией. Они требуют прекратить «незаконную» добычу на золотоносном и медно-молибденовом месторождениях в Арцахе.