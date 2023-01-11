Москва, 11 января, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Российские специалисты во время глобального сбоя системы оповещений пилотов, произошедшего 11 января в Соединённых Штатах, помогали иностранным самолётам долететь до места назначения. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

(сс) Riik@mctr Самолет авиакомпании American Airlines

По данным ведомства, сотрудники главного центра Единой системы организации воздушного движения и региональных центров в Санкт-Петербурге и Магадане сопровождали суда, находившиеся в воздухе во время сбоя.

«Оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с Районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь была оказана самолётам, которые летели в США из азиатского и ближневосточного регионов.

Напомним, в США из-за глобального сбоя в системе авиаупраления приостановили все внутренние рейсы. Всего было задержано более 450 вылетов.