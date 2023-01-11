Волгоград, 11 января, 2023, 21:19 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Волгоградской области предупреждает о приближении морозов на территории региона. В ближайшие сутки температура воздуха опустится до — 25 градусов, сообщили 11 января в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

Днем 12 января столбики термометров будут показывать до — 15 градусов, ночью станет холоднее еще на десять градусов. Эти показатели ниже температурной нормы на 10-15 градусов.

Спасатели напоминают, что в период понижения температуры воздуха необходимо строго соблюдать правила использования электроприборов и газового оборудования, отказаться от самодельных нагревательных устройств. Так же специалисты советуют тепло одеваться и ограничить время пребывания на улице.