Мадрид, 11 января, 2023, 21:06 — ИА Регнум. В Испании 11 января сошел с рельсов пригородный поезд. В результате чрезвычайного происшествия пострадали, по предварительным данным, не менее 15 человек. Об этом передает радиостанция Cope.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Известно, что ЧП произошло неподалеку от станции Ренедо в автономном сообществе Кантабрия. Всего в поезде в момент аварии находилось 40 человек.

Причиной случившегося называют высокую скорость пассажирского состава в момент, когда поезд достиг тупикового упора.

Напомним, в мае 2022 года в автономном обществе Каталонии в Испании столкнулись пассажирский и товарный железнодорожные составы. В результате аварии один человек погиб и ещё 85 пострадали.