Лондон, 11 января, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Лондон и Эр-Рияд достигли соглашения о расширении сотрудничества сторон в сфере поставок в Великобританию полезных ископаемых. Об этом 11 января сообщает пресс-служба британского министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

«Партнёрство открывает путь для совместной работы Соединённого Королевства и Саудовской Аравии в сфере диверсификации источников поставок критически важных минеральных ресурсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит сократить зависимость Великобритании от поставок из России и Китая. В первую очередь Лондон нуждается в графите и литии.

Стоит отметить, что в июле 2022 года министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании заявила, что графит, литий и кремний стали критически важны для экономики страны. Они используются при производстве в том числе ноутбуков и самолётов.