Вашингтон, 11 января, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов в ходе расследования причин сбоя компьютерной системы Федерального авиационного управления США (ФАУ) не нашли виновных. Об этом 11 января сообщил CNN министр транспорта США Пит Буттиджич.

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«Прямых доказательств или указаний на это не было, но мы также не собираемся исключать это, пока у нас не будет чёткого и оптимального понимания того, что произошло», — сказал Буттиджич.

По его мнению, проблемы начались из-за «чрезмерной осторожности». Он добавил, что система восстановлена.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также сообщила, что пока нет доказательств кибератак на систему ФАУ.

Напомним, утром 11 января в США произошёл сбой в национальной системе оповещения для пилотов. Из-за этого отменили более 450 авиарейсов.