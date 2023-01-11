Таллин, 11 января, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в ходе телефонного разговора с грузинским коллегой Ильёй Дарчиашвили призвал выпустить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за границу «на лечение». Об этом эстонский министр 11 января сообщил в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я выразил обеспокоенность в связи с состоянием здоровья Саакашвили и призвал предоставить ему возможность лечиться за рубежом», — написал Рейнсалу.

Кампания, в ходе которой представители ряда государств призывают выпустить Саакашвили, длится с декабря 2022 года. Те, кто к ней присоединился, заявляют, что бывший грузинский президент якобы умрёт, если его срочно не начать лечить не на родине.

Напомним, в ноябре 2002 года адвокаты Саакашвили заявили о его отравлении тяжёлыми металлами и пригласили иностранных врачей для обследования. В декабре юристы сообщили, что нанятые медики подтвердили подозрения. Также сторона защиты через суд пытается доказать, что у экс-президента деменция и другие тяжёлые болезни, которые нельзя вылечить в условиях заключения.