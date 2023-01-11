Рим, 11 января, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию и надеется, что сможет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил 11 января итальянскому телеканалу Rainews24.

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«Я ожидаю и надеюсь, что смогу это сделать», — ответил глава МАГАТЭ на вопрос журналиста о возможной встрече с российским президентом.

Гросси также сообщил, что перед поездкой в Россию посетит Украину, где планирует встретиться с представителями киевского режима. Он надеется, что Киев и Москва смогут договориться по Запорожской АЭС.

«Соглашение не является невозможным, потому что ядерная авария никому не интересна», — сказал Гросси.

Напомним, боевики ВСУ продолжают регулярные обстрелы ЗАЭС в Энергодаре Запорожской области, несмотря на то, что это грозит ядерной катастрофой в регионе.