Вашингтон, 11 января, 2023, 20:18 — ИА Регнум. В США заявили, что Вашингтон и Берлин боятся отдавать киевскому режиму танки Abrams и Leopard 2. Причиной экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал страх уничтожения техники в ходе спецоперации либо захвата её российскими военными.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Я понимаю позицию немцев. Я думаю, они справедливо боятся, что их выставят на посмешище, а их техника не только будет уничтожена, но и во многих случаях захвачена. Такие же опасения есть и со стороны США», — заявил полковник Макгрегор.

Отметив, что «оба танка превосходны», полковник заявил о том, что предпочтительнее всё же выбрать какую-то одну модель, чтобы облегчить вопросы обслуживания и ремонта. При этом, как подчеркнул Макгрегор, он бы выбрал Leopard 2, так как у него надежный дизельный двигатель. Это исключит необходимость заправки его каждые 6–8 часов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможности поставок киевскому режиму танков Abrams (США) и Leopard (Германия). В интервью газете Svenska Dagbladet 9 января он отметил, что не исключает поставки танков, но и «обещать ничего не может».