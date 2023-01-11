Пекин, 11 января, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Новым послом Китая в США может стать заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн, сообщает газета The Wall Street Journal.

Ольга Шклярова ИА REGNUM КНР

Основываясь на собственных источниках, журналисты газеты отмечают, что решение о назначении Се Фэна послом в США пока окончательно не принято. Однако сильных соперников у Се Фэна нет. Уточняется, что кандидатуру посла ещё должен одобрить Вашингтон.

По оценке авторов статьи в WSJ, назначение послом кандидата, имеющего большой опыт контактов с США, многое скажет об ориентации Пекина на взаимодействие с Вашингтоном.

Напомним, Се Фэн специализируется в МИД Китая на американском направлении. Заместитель министра иностранных дел КНР также участвовал в подготовке встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.