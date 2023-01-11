Вильнюс, 11 января, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Вильнюс, Рига и Таллин считают, что резерв боеприпасов НАТО нужно размещать в странах Прибалтики, и будут этого добиваться. Данное заявление 11 января обнародовала пресс-служба минобороны Литвы по итогам переговоров глав оборонных ведомств трёх прибалтийских стран.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Министры подчеркнули важность дальнейшего усиления присутствия НАТО в регионе и укрепления сил передового базирования на восточном фланге альянса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос размещения натовского резерва в Прибалтике планируется поднять на саммите Североатлантического альянса, который запланирован на июль 2023 года в Вильнюсе. Также на саммите будет поднят вопрос об укреплении противовоздушной обороны прибалтийских стран.

Напомним, Эстония, Литва и Латвия не имеют военной авиации, которая могла бы патрулировать воздушные границы. С 2004 года, когда страны вступили в НАТО, патрулирование обеспечивают самолёты альянса.