Москва, 11 января, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о сделанных перестановках в командовании Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации. По его словам, на этот вопрос ответят в Министерстве обороны РФ. Об этом представитель Кремля заявил 11 января журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это вопрос в Минобороны», — ответил Дмитрий Песков.

Напомним, 11 января министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу объявил о назначении командующим Объединенной группировкой войск начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Этот пост ранее занимал главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин.

Причинами перестановки были названы задача по повышению качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск, а также расширение масштаба решаемых в ходе СВО задач и необходимость более тесного и интенсивного взаимодействия видов вооруженных сил и родов войск.

Суровикин назначен заместителем командующего Объединенной группировкой войск. Также заместителем стали главком сухопутных войск ВС РФ генерал армии Олег Салюков и генерал-полковник Алексей Ким — начальник Главного штаба сухопутных войск ВС РФ, первый заместитель главкома сухопутных войск.